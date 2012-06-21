Фактично, це колективний блог мешканців не тільки містечка Буча, а й усього Приірпіння.
Розділ БЛОГИ – центральний і ключовий на платформі, запевняють розробники сайту bucha.life. Відкрити власний блог може будь-хто з бажаючих. Вже зараз можна прочитати поради психологів, подивитися уроки малювання, проконсультуватися з юристом, що спеціалізується на захисті малого та середнього бізнесу, взяти уроки йоги, скористатися заувагами стиліста, тощо.
Доступний текстовий, фото, відео та аудіо контент.
Через розділи ЛЮДИ та ПОДІЇ користувачі сайту не просто знайомляться з мешканцями регіону, а й дізнаються про успішні місцеві бізнеси. Фішка bucha.life – цікаві історії підприємництва. Можна не тільки прочитати про бізнесовий досвід, але й запропонувати власну історію успіху, розташувати креативну рекламу.
Новий інформпростір спочатку з’явився в реальності. Підприємливі люди регіону ось вже 2 роки збираються на тусовки і навчання у бучанському коворкінгу Portal Освіта і Бізнес. Вдень працюють, збираються на майстер-класи, тренінги, лекції. А вечорами і у вихідні приходять сім’ями відпочивати – на концерти, ярмарки, ігри, кіноперегляди.
Карантин стимулював до організації ще й онлайн платформи. Саме це й пришвидшило появу сайту bucha.life. До речі, його, зокрема, зараз використовують і для координації роботи волонтерів, усіх небайдужих мешканців громади, які об’єдналися в громадську організацію «Я – бучанець».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»