Усі адміністративні послуги на Черкащині переводять в електронний формат. Це стане можливим завдяки підключенню органів влади до системи електронного документообігу. На її базі створюють єдиний регіональний портал адмінпослуг.
— Над цим проектом, — розповів заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань, — працюємо у межах програми «Електронна Черкащина. Для роботи єдиного порталу вже придбали необхідне устаткування, завершили тендер на закупівлю програмного забезпечення. Облдержадміністрація підключається до системи електронного документообігу. Із часом до неї приєднаються райдержадміністрації, виконкоми, районні ради.
Завдяки порталу можна буде просто й легко в електронному вигляді оформити необхідні довідки. Для цього слід зайти в інтернет та ідентифікуватися у власному електронному кабінеті. До кінця цього року заплановано запровадити єдиний регіональний портал адміністративних послуг з пілотним центром надання адміністративних послуг. А вже з наступного — підключити всі ЦНАПи до порталу, щоб він запрацював на повну потужність.
Нині в області 31 ЦНАП при райдержадміністраціях, міськвиконкомах та поки що у п’яти об’єднаних територіальних громадах: Білозірській, Єрківській, Мокрокалигірській, Шполянській та Набутівській. Три з них відкрили коштом Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів та Програми «U-LEAD з Європою». Наступного року центри надання адмінпослуг планують відкрити ще у 18 тергромадах.
Розширення мережі ЦНАПів при ОТГ та навчання фахівців у галузі надання адміністративних послуг забезпечить якісний доступ до адмінсервісів усіх жителів області. Фінансують створення центрів і за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів, і міжнародної технічної допомоги. Нині в області можна одержати понад 250 адміністративних послуг. Найпопулярніші 150. Загалом же з початку року через мережу ЦНАПів надано більш 248 тисяч адмінпослуг.