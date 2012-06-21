Усі адміністративні послуги на Черкащині переводять в електронний формат. Це стане можливим завдяки підключенню органів влади до системи електронного документообігу. На її базі створюють єдиний регіональний портал адмінпослуг.

— Над цим проектом, — розповів заступник голови облдерж­адміністрації Ярослав Березань, — працюємо у межах програми «Електронна Черкащина. Для роботи єдиного порталу вже придбали необхідне устаткування, завершили тендер на закупівлю програмного забезпечення. Облдержадміністрація підключається до системи електронного документообігу. Із часом до неї приєднаються райдерж­адміністрації, виконкоми, районні ради.

Завдяки порталу можна буде просто й легко в електронному вигляді оформити необхідні довідки. Для цього слід зайти в інтернет та ідентифікуватися у власному електронному кабінеті. До кінця цього року заплановано запровадити єдиний регіональний портал адміністративних послуг з пілотним центром надання адміністративних послуг. А вже з наступного — підключити всі ЦНАПи до порталу, щоб він запрацював на повну потужність.

Нині в області 31 ЦНАП при райдержадміністраціях, міськ­виконкомах та поки що у п’яти об’єднаних територіальних громадах: Білозірській, Єрківській, Мокрокалигірській, Шполянській та Набутівській. Три з них відкрили коштом Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів та Програми «U-LEAD з Європою». Наступного року центри надання адмінпослуг планують відкрити ще у 18 тергромадах.

Розширення мережі ЦНАПів при ОТГ та навчання фахівців у галузі надання адміністративних послуг забезпечить якісний доступ до адмінсервісів усіх жителів області. Фінансують створення центрів і за рахунок коштів місцевих та  державного бюджетів, і міжнародної технічної допомоги. Нині в області можна одержати понад 250 адміністративних послуг. Найпопулярніші 150. Загалом же з початку року через мережу ЦНАПів надано більш 248 тисяч адмінпослуг. 