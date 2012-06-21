Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Поблизу селища Тальянки Тальнівського району на Черкащині археологи розкопали два будинки трипільців, яким майже 6 тисяч років. У цьому районі найбільше у світі поселення енеолітичної доби. У складі археологічної експедиції був і загін студентів історичного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
Як розповів старший науковий співробітник, учений секретар Інституту археології НАН України кандидат історичних наук Олексій Корвін-Піотровський, нині під землею залишаються руїни близько трьох тисяч трипільських жител.
«Завдяки спільній роботі з нашими німецькими колегами маємо змогу одержувати нові геомагнітні дані. Недавно, приміром, знайшли унікальні для всього енеолітного світу гончарні горни. Подібні у світовій історії з’явилися лише в античну добу, тобто через дві з половиною тисячі років після трипільців», — зазначив учений.
Трипільські гончарні горни двокамерні, у верхню частину вкладають глиняні вироби для випалювання, нижня — топкова — для розпалювання вогню.
Знайдені будинки, додав керівник розкопок старший науковий співробітник цього відділу Інституту археології НАН України кандидат історичних наук Едуард Овчинников, імовірно, були півтора- або двоповерхові, від них залишилися обвуглені стіни. Адже залишаючи поселення, трипільці спалювали житло. Дах з очерету, звісно, не зберігся. Призначення будівель археологи поки що остаточно не з’ясували, але припускають, що це було саме житло з господарськими елементами.
Розкопки поблизу Тальянок тривають.