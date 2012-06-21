На озері Ері в Гамбурзі (штат Нью-Йорк, США) піднялися хвилі. Вони в поєднанні з вітром вкрили будинки, розташовані на березі, крижаною кіркою, повідомляє "Урядовий кур'єр" з посилням на іноземні ЗМІ.
Товщина льоду на будинках варіюється від 2,5 до майже 8 сантиметрів. Пориви вітру, за повідомленнями синоптиків, досягали 20 м/с, а висота хвилі на озері – 3 метри.
Крига заблокувала двері і вікна, так що місцеві жителі не могли вийти зі своїх будинків. Багато користувалися запасними виходами, щоб опинитися на вулиці, і тільки після цього розбивали налиплий лід на вхідних дверях.
Від крижаного шторму постраждали також дерева та лінії електропередач.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»