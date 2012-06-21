Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З наступного року житло полтавців, які мешкають у багатоквартирних будинках, ремонтуватимуть на умовах співфінансування: видатки з міського бюджету складуть 70% від загального фінансування, решту сплачуватимуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яких у Полтаві відчутно побільшало. Це законодавчо закріплено у прийнятій на сесії міській програмі підтримки ОСББ, згідно з якою у бюджеті на ремонти будинків передбачено приблизно 40 мільйонів гривень. Кошти невеликі, якщо врахувати, що у Полтаві діє 400 ОСББ. Якщо навіть половина їх звернеться у 2020 році за допомогою зокрема на ремонти дахів, то 40 мільйонів гривень вистачить хіба що на проєкти та декілька ремонтів.
Можливо, це ще не остаточний варіант програми, й вона буде коригуватися.
Депутатам надали можливість вносити пропозиції і зауваження щодо новоприйнятої програми до 15 січня 2020 року. Тільки після того, як профільна депутатська комісія та представники ОСББ домовляться із цього питання, розпочнуть ремонти будинків.