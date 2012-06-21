Учора Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №6536 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд. Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат.
«Щойно депутати проголосували у першому читанні за важливий законопроект №6536, який запроваджує ефективний контроль і посилює відповідальність за недотримання вимог доступності для людей з інвалідністю до будівель і споруд. Адже на сьогодні дуже багато будівель і споруд не пристосовані до потреб людей з інвалідністю, навіть ті, які будуються», — повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
Згідно із законопроектом, підвищуються штрафи за порушення законодавства під час планування і забудови територій, зокрема й щодо створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Крім того, передбачено, що громадські об’єднання людей з інвалідністю як позаштатні інспектори при органах державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють контроль за дотриманням будівельних норм, стандартів і правил про доступність для маломобільних груп населення.
У законопроекті враховано пропозицію профільного відомства щодо можливості проведення містобудівних конкурсів на кращі будинки й споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України за критерієм гармонійного застосування на об’єкті універсального дизайну, що передбачено Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.