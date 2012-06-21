Першу чергу нового сучасного лікувального-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» потрібно здати в експлуатацію якнайшвидше. Міністерство охорони здоров’я мусить усунути будь-які причини затримок робіт. Таке доручення дав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з питань стану будівництва лікарні, проведеної за участі керівництва Міністерства охорони здоров’я, правоохоронних органів, представників компаній-підрядників і постачальників обладнання, громадських організацій.
«Рік тому я чітко дав завдання, щоб ми розблокували будівництво «Охматдиту», яке тягнеться уже багато років, і якнайшвидше його завершили. Я знайшов можливості фінансування, ми розблокували все, що заважало розпочати цю роботу. Нещодавно я відвідував лікарню, щоб оцінити хід робіт, — охарактеризував ситуацію глава уряду. — Розпочався жовтень, і, на жаль, маю сказати, що поки що темпи прогресу в «Охматдиті» мене не влаштовують».
Жодних об’єктивних причин, на думку Прем’єра, для затримок немає, натомість є бюрократичні зволікання, які слід негайно усунути, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Ідеться про життя й здоров’я дітей. Тому якщо бачите якусь недолугість, працюйте 24 години на добу, щоб рішення було. Моя мета — завершення будівництва в означений термін — не пізніше кінця 2017 року», — підкреслив Володимир Гройсман, звертаючись до посадовців МОЗ і представників підрядної організації. Після завершення будівельних робіт керівництво «Охматдиту» має якнайшвидше завершити всі необхідні процедури, щоб ввести першу чергу лікарні в експлуатацію і щоб вона нарешті довгоочікувано відкрила двері перед пацієнтами.
Прем’єр дав доручення розпочинати невдовзі процедури початку добудови другої черги лікарні: «Для нас це справа честі — повністю побудувати весь комплекс лікарні. Це питання здоров’я наших дітей, це можливість для них лікуватися вдома, а не їздити по закордонах».
Відділ новин «Урядового кур’єра»