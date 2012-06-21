На Хмельниччині в Ізяславському районному історико-краєзнавчому музеї з нагоди відзначення 27-ї річниці проголошення Незалежності України урочисто відкрили виставку живописних робіт «Розбудовники Української держави» Асафата Дністряна — жителя міста Ізяслав, колишнього в’язня сумління комуністичного режиму. В експозиції представлено портрети видатних історичних осіб та борців за свободу і незалежність України — Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Симона Петлюри, Степана Бандери, патріарха Мстислава, Ярослави Стецько, а також портрети учасників національного руху опору комуністичному режиму і рідних художника.
Асафат Гнатович урочисто подарував свої картини громаді міста. «Це символічно, що учасник боротьби за волю України напередодні відзначення Дня Незалежності зробив такий чудовий подарунок усім жителям стародавнього Ізяслава — добірку живописних портретів видатних діячів українського державотворення, написану власноруч», — зазначила, дякуючи художникові, міський голова Валентина Корнійчук. Під час презентації директор районного історико-краєзнавчого музею Людмила Левицька розповіла, що на довгому життєвому шляху Асафату Дністряну довелось зазнати багато труднощів і втрат. Він отримав 20 років ув’язнення, пройшовши поневіряння в тюрмах, був відправлений у табір на каторжну працю в Заполяр’я, де вже на той час перебували батько та брат Василь. А двоє старших братів загинули, один — в бою з НКВС, інший — з фашистами. У 2012 році Ізяславським районним історико-краєзнавчим музеєм була видана книга спогадів Асафата Гнатовича «Від Карпат до Заполяр’я».