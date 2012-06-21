Влада столиці вирішила форсувати транспортний проект на Троєщині задля спорудження нового виїзду з Києва на Чернігівську трасу і створення магістралі — дублера Броварському проспекту. Це допоможе дещо розвантажити місто від транзитного транспорту. Для цього запустили процедуру громадських слухань в Деснянському районі. Кияни в свою чергу в цьому контексті зацікавилися долею ринку «Троєщина» і оптового ринку овочів. Але з ринком нічого не станеться. Його територію впорядкують.
У господарів ринку ще з 2004 року є проект побудови критих торговельних комплексів, підземного паркінгу. Давно обговорюється й проект побудови тут готелю з великими офісними приміщеннями. В готелі могли б перебувати ті, хто привозить сезонну продукцію на оптовий овочевий ринок. Цими проектами й будуть опікуватися власники підприємства.
Для міста головне — вивільнити від фур вулицю Електротехнічну, зробити безперешкодний рух. Як повідомили розробники детального плану цієї території, на ринку може збільшитися кількість робочих місць з 8 до 12,5 тисяч. В ДПТ, що винесли на громадські слухання, немає великих планів з побудови житлових комплексів. Головне — транспортна складова, впорядкування гаражної забудови, що самочинно «потрапила» на газову магістраль високого тиску.