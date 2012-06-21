Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з представниками дорожньо-будівельних компаній. У зустрічі також взяв участь голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.
Питань для обговорення накопичилося багато: не саме лише будівництво та ремонт доріг, а й отримання дозвільних документів на ці роботи. Адже Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідовано і в кого отримувати ці дозволи — незрозуміло. З цього приводу Денис Шмигаль наголосив, що у Кабміні це питання відоме, перебуває на контролі і наразі триває робота з його вирішення.
Також постає нагальна необхідність затвердити методологію закупівель робіт з будівництва автомобільних доріг. Над цим питанням працює робоча група, що має виробити основні засади цієї методології. Те, що вона встигла напрацювати, теж стало предметом обговорення. Є сподівання, що наступного тижня робоча група зможе представити підсумковий варіант проєкту документу.
А найголовніше, чому було приділено особливу увагу й очільника уряду, й інших учасників зустрічі — дорожнє будівництво є потужним ресурсом для створення робочих місць. Історія знає чимало прикладів, коли саме будівництво доріг ставало першим кроком подолання економічної кризи у деяких країнах (США та Німеччина на початку 1930-х тощо). Головне, аби більшість робітників, залучених до цих робіт, були саме громадянами нашої держави, зауважив прем’єр-міністр.
Те саме має стосуватися й іноземних підрядників. Матеріали, устаткування та техніку для дорожнього будівництва теж слід використовувати найперше вітчизняні. Виконавці робіт мусять закуповувати все необхідне насамперед у них.
Учасники зустрічі вирішили зробити такі зустрічі регулярними, адже багато питань вирішуються не одразу і потребують постійного контролю.
Те, що будівництво, зокрема, й доріг має стати потужним рушієм відновлення економічного розвитку України, підтвердив і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час робочої поїздки до Полтавщини. Він нагадав: у березні з ініціативи Президента України розпочався національний проєкт «Велике будівництво», лише на Полтавщині його бюджет становить понад 194 млн грн. На трьох об’єктах цього проєкту вже розпочато роботи, і одним із них є автомобільна дорога в обхід міста Полтава.