Наші пріоритети — люди. Зброя. Система. І за перші 100 днів ми перетворили їх на конкретні рішення.
Більше української зброї та нові програми підтримки галузі. Запустили програму PURL, завдяки якій продовжимо отримувати американське озброєння. Розширили фінансування бойових підрозділів. Впровадили систему Delta на всіх рівнях Збройних сил і розгорнули систему Імпульс. Закупівлю дронів переводимо на маркетплейс DOT-Chain Defence. Розширили контракт 18—24. Посилили соціальну підтримку військових та їхніх родин. Разом — це фундамент для наших наступних кроків.
Далі буде більше виробництва та інвестицій в наш ОПК. Більше озброєння від партнерів і нові канали постачання. Нові контракти для військовослужбовців. Нові цифрові сервіси. Розбудова децентралізованих закупівель. Посилення системи управління на основі даних.
Джерело:
Міністерство оборони