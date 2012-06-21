7 грудня 2017 року відбудеться перший дискусійно-практичний форум для бухгалтерів та кадровиків бюджетних установ з питань вибору програмного забезпечення для обліку та управління.
Як правильно обрати програму та адаптувати її під потреби бухгалтерського та кадрового обліку саме в бюджетному секторі? Відповідь на це питання, актуальне нині через санкції щодо програмних бухгалтерських та облікових продуктів російських ІТ-компаній, шукатимуть учасники першого дискусійно-практичного форуму для бухгалтерів та кадровиків бюджетних установ з питань вибору програмного забезпечення для обліку та управління.
Форум пройде в 7 грудня 2017 року в Києві за спільної ініціативи Державного агентства з питань електронного урядування України, провідних українських розробників та постачальників програмного забезпечення. Мета заходу — стимулювання впровадження саме вітчизняного програмного забезпечення. Детальніше про подію можна дізнатися на тут.