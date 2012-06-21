В умовах зміцнення місцевого самоврядування передбачено підвищення ролі місцевих фінансів у реалізації економічної політики держави. Це потребує належного рівня фахової підготовки спеціалістів економічного профілю, які повинні володіти необхідними теоретичними знаннями і навичками у сфері місцевих фінансів та бути обізнаними з особливостями їхнього застосування в ринкових умовах.
Головні бухгалтери сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад Черкащини нещодавно підвищували свій фаховий рівень на обласному семінарі. Як правильно вести бухгалтерський облік, застосовувати програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, відкрити рахунок у національній валюті в органах Державного казначейства, нарахувати єдиний соціальний внесок, грамотно здійснювати контроль у сфері державних закупівель, що здійснюють органи Державної аудиторської служби, — ці та багато інших проблем фінансисти обговорили з провідними спеціалістами обласного рівня. Окрему увагу учасники семінару приділили застосуванню електронної системи публічних закупівель ProZorro.