Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Український гурт «Бумбокс» 19 липня провів концерт на адміністративному кордоні з Кримом з банером Free Sentsov, Free Crimea перед сценою, яку розвернули в бік анексованого півострова. Годинний сет відбувся біля контрольно-пропускного пункту «Каланчак».
Таким чином музиканти вимагають звільнення всіх українських політичних в’язнів з російських і кримських тюрем. Соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк перед початком концерту зазначив, що група не сподівалася, що на адмінкордон приїдуть багато глядачів причому, як з боку Криму, так і збоку Херсонської області.
«Ми назвали нашу акцію «Концерт для землі», бо не очікували великого скупчення людей. Хотілося грати просто в полі тієї території, на яку ми не можемо приїхати вільно й зіграти», – сказав соліст гурту. Такою ненасильницькою акцією протесту гурт вимагає звільнення всіх українських політичних в’язнів з російських таборів. На початку липня стало відомо, що фронтмен популярного гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав лист від ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.