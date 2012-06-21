Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником президента Бундестагу, заступником лідера Вільної демократичної партії ФРН Вольфґанґом Кубікі, головою комітету з питань прав людини і гуманітарної допомоги Гюде Єнсен і членом комітету з питань економіки та енергетики Бундестагу Йоганном Заатгофом.
Перший тривалий візит віце-президента Бундестагу в Україну, у який входить відвідання Києва, Одеси та Львова, надасть українській стороні змогу поінформувати німецьких політиків про ситуацію в нашій державі, успіхи на шляху реформ, економічні перспективи для німецького бізнесу, а також донести сигнали про небезпеку для всього європейського континенту з боку Росії.
Урядовець подякувала за надійний дипломатичний діалог двох країн і політичну підтримку України Німеччиною на міжнародній арені, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра. Україна дуже відповідально ставиться до імплементації мінських угод і чекає на зустрічні кроки від Російської Федерації. А санкції має бути подовжено задля збереження миру у всій Європі.
Віце-прем’єр детально пояснила ситуацію з незаконно ув’язненими й утримуваними на території Росії та Криму громадянами України і наголосила, що підтримка Німеччини у звільненні заручників Кремля надзвичайно важлива для нас.
Обговорено також проблеми впливу російської пропаганди, прогнозування гібридних загроз і кібератак у європейських країнах і в інших регіонах світу. Адже тільки з міжнародною підтримкою Україна збереже кордони інших європейських країн та відновить власні. «Ми в Україні наполегливо працюємо щодня, щоб українські закони, правила й процедури відповідали стандартам країн Європейського Союзу, і сподіваємося на підтримку цих країн у наших євроінтеграційних прагненнях», — підкреслила урядовець.
Вона висловила сподівання на підтримку німецького парламенту у визнанні Голодомору 1932—1933 років в Україні актом геноциду.
Заступник президента Бундестагу визнав, що у керівництві Німеччини існують різні погляди на українські питання, проте висловив переконання у правильності європейського шляху для України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»