Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Буревій, який увечері суботи пронісся кількома районами Закарпатської області, завдав великої шкоди населеним пунктам. Найбільше потерпіло місто Іршава, де поривами вітру зірвало дахи з пологового і реанімаційного відділень райлікарні. Зокрема, пологове відділення позбулося 200, а реанімаційне — понад 100 квадратних метрів їхніх покрівель. Без даху залишився і архівний відділ Іршавської райдержадміністрації. У чотирьох селах Іршавщини сильний вітер зніс додолу десятки квадратних метрів шиферу й металочерепиці, якими вкриті навчальні заклади.
Вітром зірвало плівку з багатьох теплиць, які розташовані в селах Іршавського та сусіднього Виноградівського районів. Він виривав із корінням дерева, перевертав рекламні конструкції: без електроенергії залишилися окремі населені пункти.
Унаслідок негоди без струму повністю або частково залишилося 12 населених пунктів у п’ятьох районах Закарпаття: Іршавському, Хустському, Виноградівському, Берегівському та Великоберезнянському.
Протягом наступних двох днів бригади енергетиків працювали над відновленням електропостачання, тож на сьогодні населених пунктів без світла в області не залишилося.