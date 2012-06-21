У стародавній урні з рештками кремації померлої людини, виявленої в Данії, крім попелу і фрагментів кісток, знайшли бурштиновий «сонячний диск» бронзового століття. Цінна знахідка, на думку данських археологів, є найстарішою з досі знайдених.
У 2008 і 2019 роках в місті Лёгструп проводилися розкопки поселення, яке існувало близько дев'ятисотого-семисотого років до нашої ери. Вчені виявили залишки житлових будинків і сліди виробництва виробів з бронзи, а також велику кількість артефактів, виготовлених з глини, бронзи і бурштину.
Серед знахідок були дві непримітні урни з людськими рештками, що зазнали кремації. Археологи не стали витягати рештки з посудин і здали знахідки у музей. В кінці 2019 го року у музейних працівників дійшли руки до урн з попелом, і при їх вивченні з'ясувалося, що крім решток кремації в одній із урн є ще щось.
«Томографія показала, що в урні були рештки підлітка, а також предмет, що нагадує шайбу. Коли предмет дістали, то з’ясувалося, що це так званий «сонячний диск». Зроблений з бурштину і добре оброблений, цей предмет напевно був надзвичайно цінним у бронзовому столітті. Можна припустити, що його власник мав високий соціальний статус. В урну з рештками покійного «сонячний диск» поклали, щоб він допоміг померлому знайти дорогу у загробний світ», – розповідають данські вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»