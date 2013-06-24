На гарячому покровському напрямку в добряче замаскованому місці працює пункт збору, технічного обслуговування, дообладнання та випробувань дронів різних типів, які надходять у підрозділи 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

…Кілька великих кімнат, робочі місця, ноутбуки, обладнання для перевірки та ремонту, 3D-принтери, місця зберігання дронів, поряд ліжка для відпочинку особового складу. Усюди кипить робота. Буквально кожен метр лабораторії заточений під роботу із дронами. Тут наші хлопці вдень і вночі працюють над тим, щоб кожен безпілотник міг виконати бойове завдання.

Робота не обмежується ремонтом

«Підготовка БпЛА до роботи — це наше все. Те, що літає, все, що на пульті й навіть без нього, проходить через наші руки. Перевіряємо можливості акумуляторних батарей, двигунів і пропелерів, роботу відеокамери й передавача. Налаштовуємо роботу антени, контролюємо оснащення GPS і перепрошиваємо програмне забезпечення FVP. Перед запуском дрона робимо тестовий політ на різних висотах, щоб перевірити налаштування і відкоригувати їх у разі потреби», — розповідає командир взводу ремонту та обслуговування безпілотних систем батальйону безпілотних систем бригади Олексій із позивним «Хюго».

Але робота майстерні не обмежується самим ремонтом. Тут народжуються нові технічні рішення, вдосконалюється техніка, яка надходить з фронту. За допомогою 3D-принтерів команда «Хюго» створює кріплення під відеокамери, унікальні боєприпаси, розробляє системи скидів та дистанційного мінування.

«Ось, наприклад, наша розробка для дистанційного мінування. Вилетіли на ділянку, завантажили картинку, відкрилась апарель, випали бімбочки — все, ворог не пройде», — показує дронар невеликий пристрій із круглими бомбочками.

Також у майстерні вдосконалюють ефективність FPV-дронів власними технічними розробками. Зокрема розробляють сервоприводи з двома камерами та GPS-модулі, що дають змогу дрону повертатися з бойового завдання навіть у разі дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Бойовий радіус таких модернізованих пташок сягає 5 кілометрів, вага корисного навантаження — до 2 кілограмів, а в перспективі — до 5 кілограмів боєкомплекту. Це мають бути осколково-фугасні снаряди, які легко розбиратимуть ворожі бліндажі та якісь укриття. Що більший калібр цього снаряда, то більша його фугасна дія і відповідно ефективність проти укріплень.

Осколковими скидами дронарі завдають ударів по живій силі окупантів та легкій мототехніці, які штурмують позиції українських захисників. Переважно ворогів знищують ще на підходах, у місцях скупчення та укриттях.

«Нам навіть привозять дрони з інших бригад на прошивку, консультуються, як краще налаштувати. Ми постійно розвиваємося, шукаємо нові рішення», — розповідає Олексій.

Один із перспективних напрямів — використання оптоволоконного зв’язку для FPV-дронів. Це дає змогу не втрачати зв’язок з дроном навіть в умовах сильних перешкод та залітати у важкодоступні місця, наприклад у підвали та якісь укриття, де ховається ворог. Такі дрони використовують як камікадзе, і вони несуть смертельний вантаж точно в ціль. рашисти доволі часто застосовують ці безпілотники для ведення аеророзвідки та коригування вогню артилерії.

Працювати звикли цілодобово

«Дальність польоту дрона на оптоволокні може сягати 10—15 кілометрів, а в перспективі — й до 30 кілометрів. Це відкриває нові набагато кращі бойові можливості для ураження ворожих цілей. Буває, привозять вщент розбитого «Вампіра» з бойових позицій, а ми його за дві години відновлюємо, перевіряємо, і він знову летить та знищує окупантів», — уточнює «Хюго».

Щоб підвищити бойову ефективність «Вампірів», майстри вдосконалюють механізми скидання боєприпасів різної ваги та потужності. Загалом цей бомбер може нести до 15 кілограмів корисного навантаження. Це робить його ефективним для ураження окопів, бліндажів, бронетехніки та живої сили ворога. Зазвичай безпілотник використовують уночі, адже в темряві він менш помітний візуально, що ускладнює його виявлення та ураження. Зате сам дрон може використовувати тепловізійні камери для виявлення російських цілей. А завдяки сучасній системі наведення та можливості зависання над ціллю «Вампіри» завдають точних ударів по укріплених позиціях окупантів.

Поряд з «Вампіром» хлопці лагодять ще й інші важкі бомбери типу «Кажан» та Nemesis. Робота в майстерні кипить цілодобово. За день через руки майстрів підрозділу проходить 100—120 FPV-дронів та десятки бомберів. Прошивають та ремонтують також БпЛА типу «Мавік» та «Аутел». Щодо «Мавіків» є статистика: за день прошивають у середньому 20—30 дронів.

«У нас немає поняття дня і ночі, немає вихідних. Хлопці приїжджають у будь-який час доби, і ми робимо все можливе, щоб техніка була готова до бою. Звісно, нам не вистачає людей, особливо професійних інженерів. Але ті, хто є, — справжні фанати своєї роботи, неймовірні ентузіасти, бо готові працювати в будь-який час, аби тільки наш дрон полетів і уразив ворога.

Війна постійно змінюється, і ми повинні бути на крок попереду ворога. Згадані розробки і досвід — це наш внесок у майбутню перемогу», — додає командир ремонтників.

Віталій ПАНЧИШИН,

АрміяІnform, онлайнмедіа Міноборони