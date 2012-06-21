Небайдужі громадяни, учасники штабу опору затопленню Бузького Гарду об’єднали зусилля в рух проти підняття рівня Олександрівського водосховища і добудови Ташлицької ГАЕС. Як неодноразово повідомляв «УК», у разі реалізації такого плану під водою опиняться неповторні природні та історико-культурні комплекси у басейні річки Південний Буг. Територію Бузького Гарду внесено до Смарагдової мережі Європи, що визначає її особливий природоохоронний статус на міжнародному рівні. Урочище Бузький Гард вважається своєрідним оберегом козацької давнини: тут містився адміністративний центр найбільшої Буго-Гардівської паланки Запорозької Січі. На Гардовому острові до середини ХХ століття стояла одна з двох найшановніших церков козаків — Покрови Пресвятої Богородиці.
Діяльність активістів зі збереження Гарду вже дає результати. Так, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ухвалено рішення рекомендувати Кабміну переглянути затверджену програму розвитку гідроенергетики.
Як повідомив правозахисник учасник АТО керівник штабу опору Олег Кравець, в ухвалі зазначено, що «урядовці мають докладніше підійти до розгляду цього питання. Ми ініціювали створення робочої групи у складі народних депутатів, представників міністерств, активістів, науковців».
Наслідки енергетичних експериментів уже відчувають області, що лежать уздовж русла ріки. Південний Буг замулюється, підвищується рівень засоленості річкової води, знищується екосистема, притаманна цій місцевості. Ситуація погіршується рік у рік. Чергове підвищення рівня Олександрівського водосховища, від якого залежить робота Ташлицької ГАЕС, призведе до незворотних змін показників якості води Південного Бугу.
Коло активних борців за збереження заповідної території постійно зростає. У грудні відбулися сесії Єланецької, Вітовської, Березанської райрад Миколаївщини, на яких ухвалено рішення звернутися до депутатів Миколаївської обласної, Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів щодо недопущення підняття рівня води в Олександрівському водосховищі.
Активісти закликають усіх небайдужих підписати петицію на офіційному сайті Президента України «Про знищення історичної спадщини України на Південному Бузі». Вони звернулися до козацьких громад України із закликом підтримати патріотичний рух. Звернення містить пропозицію взяти участь у заходах, які відбудуться у 2018 році. Так, у травні на території Бузького Гарду відбудеться турнір із показовими виступами шкіл бойового гопака і козацького двобою. У липні проходитиме День Перуна, покровителя воїнів, у межах якого тренуватимуться та обмінюватимуться досвідом козацькі громади півдня України. Восени традиційно у Бузькому Гарді проведуть всеукраїнські змагання альпіністів і скелелазів. На Покрову — фестиваль «Збережемо Бузький Гард — збережемо козацьку славу». Боротьба за збереження національної пам’ятки триває.