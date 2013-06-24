Верховна Рада 3 грудня ухвалила Закон України «Про Державний бюджет на 2026 рік». Документ підтверджує пріоритет держави: оборона та безпека країни. Усі внутрішні доходи і запозичення, які Україна зібрала власними силами, 2026 року спрямовують тільки на зміцнення обороноздатності: грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння, підтримку боєздатності, логістику та формування стратегічних резервів. Це майже 60% усіх видатків бюджету.

Загальний обсяг видатків на сектор оборони та безпеки 2026 року становить 2 трлн 807,1 млрд грн, або 27,2% ВВП. Це ресурс, на якому тримається можливість держави продовжувати опір та зміцнювати армію.

У межах загального фонду бюджету передбачено 2 трлн 495,4 млрд грн, з яких: 1 трлн 272,9 млрд грн — грошове забезпечення військовослужбовців та заробітні плати працівників сектору безпеки і оборони; 709,8 млрд грн (+1 млрд грн до другого читання) — закупівля озброєння та військової (спеціальної) техніки, зокрема дронів, боєприпасів та обладнання; 373,7 млрд грн — інші напрями оборонного призначення; 139 млрд грн — резерв коштів (оперативне реагування на надзвичайні виклики). Також бюджет передбачає 30 млрд грн державних гарантій для підприємств, що виконують критично важливі оборонні контракти і нарощують оборонну промисловість. Спеціальний фонд передбачає ще 281,7 млрд грн на оборонні програми та інвестиції у виробництво озброєння.

Окремий пріоритет — розвиток ОПК: 44,4 млрд грн спрямують на створення нових і розширення наявних виробничих потужностей для виготовлення боєприпасів, ракет, систем ППО та іншої продукції оборонного призначення, повідом­ляє Мінфін.