Процес підготовки проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019—2021 роки — Бюджетної декларації — розпочало Міністерство фінансів. Як передбачено Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки, проект документа формуватимуть на трирічну перспективу, як і торік. Нині в межах підготовки Бюджетної декларації на 2019—2021 роки Мінфін уже надіслав листи головним розпорядникам бюджетних коштів задля отримання від них пропозицій до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019—2021 роки, а також інформації про зміни, які відбулися в системі їх функціонування.
Держбюджет 2018 року Мінфін також розробляв на основі середньострокової бюджетної резолюції як ключового елемента середньострокового бюджетного планування. Це був пілотний проект, для впровадження якого внесли зміни до Бюджетного кодексу, повідомляє прес-служба відомства.
Середньострокове бюджетне планування — один із пріоритетів уряду і Мінфіну, який забезпечує стратегічний підхід до визначення першочергових заходів і ефективного розподілу ресурсів.