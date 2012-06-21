На 2019 рік у держбюджеті вперше передбачено кошти для базового фінансування науки в закладах вищої освіти — 100 мільйонів гривень. До цього виші могли отримати лише короткострокове конкурсне фінансування під конкретні вузькоспеціальні проекти. Наука в університетах уперше почне зрівнюватися за інституційною спроможністю з наукою в науково-дослідних установах. Виграють від цього всі: й університети, які утвердяться як важливі осередки досліджень, й академічні інститути, які отримають дієвих партнерів на науковому полі, вважає заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Кошти на базове фінансування науки виші зможуть отримати за підсумками атестації. Оцінюватимуть не заклад загалом, а окремі наукові напрями: аграрні науки і ветеринарія; воєнні науки і національна безпека; гуманітарні науки й мистецтво; суспільні науки; біологія та охорона здоров’я; математичні, природничі, технічні науки. Напрями, атестовані за найвищим рівнем, повідомляє прес-служба МОН, отримають передбачені бюджетом кошти на базове фінансування науки.