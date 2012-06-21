Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Балаклея Смілянського району на Черкащині на площі 3,5 гектара розгорнулося будівництво сонячної електростанції потужністю 8,5 МВт.
Проєкт реалізовує ТОВ «Кваттро Енерджі», а фінансує група інвесторів із Туреччини. Як розповів директор підприємства Анатолій Депутат, уже завершено встановлення опорних конструкцій, а нині приступають до монтажу сонячний панелей та інверторів. Будівельно-монтажні роботи заплановано завершити до кінця нинішнього року.
Електроенергія, яку вироблятиме сонячна електростанція, надходитиме до загальної мережі Облененрго. Бюджет об’єднаної територіальної громади завдяки новій електростанції значно поповниться. Крім того, ТОВ «Кваттро Енерджі» взялося забезпечити електроенергією освітлення сільських вулиць.
Турецькі інвестори планують вкладати кошти і в спорудження інших сонячних електростанцій на Черкащині. Нині, приміром, вони вивчають можливості реалізувати подібний проєкт у Смілі.