Випускаючи новий смартфон, компанія Huawei вирішила зробити кілька спроб у виправленні старих проблем. Тепер у новому смартфоні Huawei Nova 4 фронтальна камера розташовуватиметься у верхній лівій частині екрана. Для правшів саме верхній лівий кут є найменш доступною ділянкою на екрані, де і розмістили камеру.
До того ж, телефон модний, у ньому закладено останні досягнення екранних технологій, коли немає видимих обмежувальних рамок екрану. Здається, що екран обмежений тільки зовнішнім контуром і нічим більше. Телефони оснащені найменшою фронтальною камерою, яка має діаметр 4,5 мм. Тут вся «фішка» в розміщенні модуля камери: інші телефони просвердлюють отвір на панелі екрану, Huawei ж розмістив модуль камери позаду РК-панелі.
Всі датчики і компоненти, які зазвичай розміщуються на лицьовій панелі в Nova 4, відсутні. Компанія Huawei прийняла кілька дуже розумних інженерних рішень для вирішення цієї проблеми. Датчик наближення, зазвичай розташований внизу екрану і відповідає за його виключення, коли користувач підносить його до свого вуха, тепер розташований на верхній частині телефону. Датчик зовнішнього освітленння став неймовірно маленьким, на Nova 4 його майже не видно. А динамік зменшився до 0,85 мм, що робить його ще непомітнішим.
Що особливо вражає, так це те, що компанія Huawei впроваджує передові розробки в своєму середньому діапазоні Nova, в той час як інші виробники впроваджують останні новинки на своїх флагманських пристроях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»