Обласний бюджет на 2020 рік ухвалили депутати Рівненської обласної ради. Його доходи заплановано в обсязі 2 мільярди 591 мільйон гривень, видатки становитимуть 2 мільярди 588 мільйонів.
Надходжень від власних доходів заплановано лише 830 мільйонів, решта — субвенції. Тобто самотужки Рівненщина заробляє тільки третину того, що витрачає. Основне джерело цього заробітку — 15% податку на доходи фізичних осіб, які залишаються в обласному бюджеті. А весь світ розвивається з податків на землю і нерухомість.
«2020-й буде для нас перехідним у підходах до наповнення бюджету і не буде солодким. Тому стабільність в обласній раді та конструктивна позиція депутатів, їхня спрямованість на інвестиційну складову економічного розвитку області дуже важливі. Нам варто відійти від популізму й згуртуватися саме на цій проблематиці, менше вимагаючи від держави», — зазначив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
А поки що бюджет розвитку становить лише 163 мільйони гривень, тож рости є куди.
Голова обласної ради Олександр Данильчук каже: «Бюджет наступного року мало чим відрізняється від цьогорічного і має яскраво виражене соціальне спрямування. Ми забезпечимо існування закладів освіти, соціального захисту, культури та спорту, створимо умови для переходу медицини на фінансування з держбюджету, яке передбачено з 1 квітня». Саме тому медичну субвенцію заклали лише на перший квартал. Також уперше з держбюджету буде передано субвенцію на розвиток екстреної медичної допомоги в сумі 51,3 мільйона.
Висновок очевидний: нам треба навчитися більше заробляти самим. Тому ефективні кризові менеджери на різних рівнях управління просто на вагу золота. Адже ділити кошти значно легше, ніж їх заробляти.