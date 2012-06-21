Підтримка технологічних інновацій і запровадження стимулів попиту на техніку вітчизняного виробництва — крок до зміцнення позитивних економічних тенденцій і перебудови економіки сировинного типу на економіку доданої вартості. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Національного комітету з промислового розвитку.
Учасники зібрання відзначили, що сьогодні лише 18% підприємств в Україні вважаються інноваційними і вкладають кошти в розвиток і просування на ринках власної продукції. Більшість таких підприємств становлять виробники машин і устаткування, яке затребуване в різних галузях промисловості. Йдеться передусім про агросектор, дорожнє будівництво, які нині входять до переліку точок економічного зростання України.
«Наше завдання — перебудувати економіку із сировинної на економіку доданої вартості. А це неможливо зробити без підтримки інновацій, — переконаний Володимир Гройсман. – Сьогодні лише п’ята частина підприємств в Україні інноваційна. Але ми створили реальний механізм бюджетної підтримки інноваційних продуктів у різних галузях».
Глава уряду нагадав, що бюджетний ресурс – забезпечено. І нині питання – за формуванням спеціальної комісії, яка визначатиме його надання, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми вже до кінця року введемо механізм державної підтримки. Таке завдання я поставив перед Національним комітетом з промислового розвитку. Вибір проектів затверджуватимуть не чиновники, а підприємці. Це забезпечить прозорість і якість. Ми також мінімізуємо прояв будь-яких корупційних ризиків під час розподілу коштів, — анонсував Володимир Гройсман. – І наступного року таку роботу неодмінно продовжимо».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»