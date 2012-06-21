Кращим способом профілактики і лікування серцево-судинних захворювань є вживання продуктів, багатих ненасиченими жирами. Таку заяву зробили канадські вчені з дослідницького центру при клініці Святого Михайла.
Фахівці розповіли, як врятуватися від інсультів та інфарктів в домашніх умовах і не звертаючись за допомогою до лікарів. Для цього достатньо регулярно вводити в раціон продукти з ненасиченими жирами, наприклад, оливкову олію. У ній міститься аполіпротеіна (A-IV), що сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань.
Ця речовина є білком крові і його кількість збільшується після прийому їжі. A-IV перешкоджає утворенню тромбів і рятує людей від інсультів та інфарктів. Цей білок захищає організм людини від закупорки судин. Його кількість підвищується вночі, а зменшується під ранок. Ось чому інсульти та інфаркти, за статистикою, найчастіше трапляються у ранні години. Ненасичені жири містяться не тільки в оливковій олії, але також у лососі, авокадо, мигдалі, горіхах. Є вони і в деяких харчових добавках. Вчені рекомендують поповнювати нестачу ненасичених жирів за допомогою натуральних продуктів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»