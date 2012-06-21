Китайські вчені прийшли до висновку, що фрукт архат здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Підсумки їх дослідження опубліковані в журналі The American Journal of Chinese Medicine.
Фахівці протягом 10 місяців годували архатом лабораторних мишей і спостерігали за станом їхнього здоров'я.
З'ясувалося, що цей фрукт активує функції гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) в червоному кістковому мозку, які сприяють виникненню і регенерації клітин крові.
«На підставі цих результатів ми прийшли до висновку, що вживання в їжу плодів архата може продовжити життя людини за рахунок поліпшення функції стовбурових клітин», кажуть вчені.
Архат росте в основному в Таїланді та Китаї. Він одним із видів ліан, а за смаком нагадує диню. Плоди архата багаті антиоксидантами і вітамінами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»