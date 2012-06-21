Нині існує безліч різних добавок і таблеток, які сприяють схудненню. Але мало хто згадує і про народні засоби позбавлення від жиру, які доступні абсолютно кожному.
Завдяки старанням дієтологів було створено найпотужнішу формулу коктейлю для схуднення. Його перевага і відмінність від інших у тому, що він абсолютно натуральний і не має ніяких хімічних добавок. У комбінацію диво-коктейлю входить петрушка, огірок, лимон та імбир. Вітамінний склад цього нічного напою змусить «горіти жир» навіть під час сну.
Петрушка багата вітамінами групи А, В, Е, а також безліччю мінералів, які захищають імунітет і відновлюють сили. Високий вміст антиоксидантів говорить про те, що ця рослина бореться з набряком і швидко усуває здуття. До того ж має мало калорій.
Огірок складається на 95% з води і клітковини, тим самим забезпечуючи організм необхідною рідиною і як бонус – втамовує голод.
Лимон збагачений вітаміном С, він бореться з токсинами, а також виводить шкідливі речовини та розщеплює жирові відкладення в проблемних зонах.
Імбир – відома пекуча спеція, яка стимулює роботу метаболізму і розганяє зайву вагу. До того ж він підтримує роботу травлення і нормального стільця, що важливо при дієтах.
Цей коктейль дієтологи радять вживати за півгодини перед сном, а для більшої ефективності протягом дня рекомендується дотримуватися дефіциту калорій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»