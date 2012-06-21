Дослідження за участю 5 432 осіб показало, що горіхи позитивно позначаються на здоров'ї серцево-судинної системи. Медики стверджують, що цей продукт помітно знижує ризик інфаркту, інсульту та інших проблем такого роду.
Спостерігаючи за добровольцями, вік кожного з яких становив понад 35 років, фахівці прийшли до висновку, що щотижневе вживання в їжу горіхів на 17 % зменшує вірогідність передчасної смерті, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями.
Під час дослідження фахівці враховували такі чинники, як стать, вік, рівень освіти і спосіб життя учасників. Як зазначається, корисні властивості мають волоські горіхи, мигдаль, фісташки і фундук. Хоча дослідження подібного роду не дозволяють однозначно виділити саме причинно-наслідковий зв'язок, вчені вважають, що ними отримані свідоцтва на користь того, що горіхи в їжу вживати слід.
Про отримані результати вчені повідомили під час конференції Європейської кардіологічної спільноти, що відбулася в Парижі. Прес-реліз, присвячений дослідженню, був опублікований на сайті організації.
Горіхи є частиною середземноморської дієти та інших підходів до харчування, що вважаються найбільш корисними для здоров'я. Неодноразово стверджувалося, вітаміни, які є в них і мінерали приносять значно більшу користь здоров'ю, ніж аналогічні речовини у формі харчових добавок.
Рік тому вчені з'ясували, що вживання 30 грамів горіхів протягом дня, не дивлячись на високу калорійність цих продуктів, сприяють боротьбі з ожирінням. Інша наукова робота продемонструвала, що корисні речовини, які містяться в шкаралупі кедрового горіха, підвищують витривалість людини. До цього ще одне дослідження продемонструвало, що у представників сильної половини людства, які включають горіхи в свій раціон, збільшується кількість і рухливість сперматозоїдів. А це означає, що серед любителів цього продукту шанси стати батьком значно вищі, ніж у тих, хто горіхи не їсть.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»