Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Модернізований Центр надання адміністративних послуг сприятиме більш ефективному та оперативному наданню 95 адміністративних та соціальних послуг для понад 14 000 жителів Троїцької об’єднаної територіальної громади.
Капітальний ремонт приміщення та оснащення ЦНАПу всім необхідним здійснено у рамках програми ПРООН «Відновлення і розбудова миру» та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
«Цей ЦНАП наближує звичайних жителів району до отримання якісних послуг європейського рівня безпосередньо у вашій громаді. Все це буде сприяти згуртуванню та розвитку місцевої громади», – зазначив Виктор Мунтяну, керівник програми Відновлення та розбудови миру ПРООН.
За його словами, вартість проекту становить майже 1 мільйон 600 тисяч гривень (60 000 доларів США), а за рахунок бюджетних коштів громада виконала роботи із благоустрою території, частковий ремонт покрівлі та утеплення будівлі.