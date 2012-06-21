Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Третій за рахунком в Україні сертифікаційний центр компанії SoftServe розпочав роботу в Харкові. Відтепер IТ-фахівці мають змогу підтвердити свій професіоналізм, пройшовши електронне тестування, що включає в себе сертифікаційні іспити з розробки програмного забезпечення, контролю якості, проєктного менеджменту, бізнес-аналітики та інших напрямків IТ-галузі.
Центр підтримує атестаційні програми глобальних провайдерів Pearson VUE і Kryterion і дозволяє зареєструватися всім бажаючим у зручні для них дні та години.
Центр забезпечує IТ-фахівцям проходження тестування та отримання ними низки необхідних у технологічній сфері професійних сертифікатів без додаткових оплат і сервісного збору, а також надає хорошу технічну підтримку і асистування англомовними сертифікованими адміністраторами.