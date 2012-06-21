Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах запрацював «Центр виконання рішень», який став третім подібним центром в Україні.
У його відкритті взяли участь голова Сумської ОДА Микола Клочко та заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.
За їхніми словами, влітку минулого року в області відкрили сучасний європейський офіс «Open Spaсe», а тепер до послуг мешканців краю новий центр, що змінює традиційні формати у роботі державної виконавчої служби з громадянами. Відтепер його послуги однаково доступні мешканцям як обласного центру, так і районних міст, селищ і сіл.
Як розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун, Сумщина ввійшла до п’ятірки областей, які беруть участь у пілотному проекті, що передбачає новий етап у роботі державної виконавчої служби.
Щодня лише в Сумах до державних виконавців звертаються близько сотні громадян. Тож центр спрощує їм отримання консультацій, роз’яснень, необхідної інформації з широкого кола питань.
З-поміж них – прийом та видача виконавчих документів і документів виконавчого провадження; надання сторонам виконавчого провадження відомостей з автоматизованої системи виконавчого провадження в межах всієї України, попередня перевірка документів на відповідність законодавству; допомога у написанні та оформленні документів, заяв, звернень; інформаційна допомога та правові консультації; ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого провадження та інші.