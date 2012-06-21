Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» отримало дозвіл на право провадження діяльності з експлуатації наявних будівельних конструкцій у межах II черги ЧАЕС. Вони виконують функції огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (НБК) після їх підсилення та герметизації. Будівельні конструкції огороджувального контуру НБК увійдуть до складу споруди НБК, і їх експлуатуватимуть як єдиний об’єкт.
Підставою рішення став позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, наданий ДПС ЧАЕС пакет документів і проведене Держатомрегулювання з 14 по 17 січня 2019 року інспекційне обстеження. Воно підтвердило спроможність ЧАЕС здійснювати заявлену діяльність з експлуатації конструкцій, повідомляє прес-служба Мінприроди.
Документ підтвердив професіоналізм і відповідальність інженерів ЧАЕС і підрядних організацій, які 35 місяців працювали в надзвичайно складних умовах над виконанням проекту з підсилення та герметизації будівельних конструкцій ІІ черги, що виконують функції огороджувального контуру НБК.