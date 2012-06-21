Тема схуднення актуальна впродовж року, але напередодні літа особливо. Дієтологи розповіли, як привести себе в форму і побороти постійне нездорове почуття голоду.
Під час дієти головним фактором, через який люди «зриваються» є голод. Але з ним можна легко впоратися.
Нещодавно дієтологи розкрили секрети боротьби з постійним відчуттям голоду. Для початку потрібно з'ясувати істинний або помилковий голод вас турбує. Для цього протягом 10-15 хвилин потрібно відволіктися від цих думок, можна зайнятися фізичними навантаженнями і випити склянку води. Якщо після цього бажання поїсти не минуло – це означає, що голод справжній.
Щоб постійно не думати про їжу, фахівці рекомендують зайнятися спортом. Навіть якщо заняття в спортзалі не приносять задоволення, то підійде пробіжка або прогулянка на свіжому повітрі. Дієтологи не придумали нічого нового, ще раз нагадавши, що протягом дня потрібно випивати 1,5-2 літра води. Адже іноді мозок сприймає спрагу за напад голоду.
Приблизно за 15 хвилин до вживання їжі рекомендується випивати склянку чистої води, щоб потім насититися швидше.
Ще одна важлива рекомендація дієтологів – каші, особливо каша з гречки. Крупи дуже корисні для організму і допомагають насититися швидше. Це основа дієтичного харчування.
Дієтологи також рекомендується ввести в раціон перші страви. Вчені провели експеримент і з'ясували, що люди починають обід з супу наїдаються швидше і рідше страждають надмірною вагою.
Сподіваємося, що ці поради допоможуть побороти почуття голоду і скинути зацву вагу, адже сезон відпусток «на носі» і вже пора худнути до літа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»