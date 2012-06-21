Міністерство охорони здоров’я пропонує пришвидшити процедуру доправлення українців на лікування у закордонні клініки. Зміни, оприлюднені для громадського обговорення, передбачають, що від моменту звернення пацієнта до направлення його на лікування за кордон і оплати послуг державою спливатиме значно менше часу, ніж це відбувається нині, повідомляє прес-служба відомства.
Українці, яких неможливо вилікувати в Україні, швидше отримуватимуть необхідну меддопомогу за кордоном, адже запропоновано ввести чіткі часові регламенти для кожного етапу: 10 днів — для органів виконавчої влади на підготовку й подання до комісії МОЗ чіткого переліку необхідних документів (на підставі заяви пацієнта чи його законного представника); три — для МОЗ, щоб направити документи до групи експертів міністерства; п’ять — для експертів, щоб сформувати висновок; за тиждень до дати наступного засідання комісії пацієнт отримує повідомлення (у спосіб, вказаний у його заяві); три дні з дати ухвалення комісією рішення для МОЗ, щоб надати на запит громадянина інформлист про рішення; п’ять робочих днів з дати ухвалення комісією рішення для підготовки наказу МОЗ про направлення за кордон для лікування громадянина та оплату вартості такого лікування; 15 робочих днів для МОЗ із дати видання наказу — для оплати вартості лікування.