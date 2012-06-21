Якщо дитина народиться раніше встановленого терміну, вона буде недоношеною, якщо пізніше – це загрожує ускладненнями при пологах, які можуть виявитися важкими для матері і згубними для самої дитини. Але від чого залежить термін пологів?
Досі вважалося, що термін пологів визначає материнський організм і фактори середовища, які на нього впливають. Однак, у статті, опублікованій в Nature Communications, час пологів частково залежить і від генів дитини.
Автори роботи проаналізували гени понад 84 тисяч дітей з восьми країн. У результаті дослідники знайшли понад 7,5 мільйона генетичних відмінностей, з яких виокремили ті, які статистично пов'язані з часом появи на світ дитини. Такі пологові відмінності виявилися згрупованими в невеликій ділянці в другій хромосомі.
Другу хромосому перевірили на генетичному матеріалі ще у 9 тисяч дітей з Норвегії, Великобританії і Фінляндії, і статистичний зв'язок підтвердився: справді, ті чи інші варіанти генетичної послідовності на другій хромосомі були пов'язані з більш пізніми або більш ранніми пологами. Правда, під більш пізніми і більш ранніми тут маються на увазі відхилення всього на дев'ять годину, тобто одні діти народжувалися на дев'ять годин раніше, а інші – на дев'ять годин пізніше інших.
У ділянці другої хромосоми, пов'язаної з часом пологів, серед інших перебувають гени, що кодують імунні білки з групи інтерлейкінів-1. Коли наближається час пологів, ці білки стимулюють скорочення матки, допомагають розірвати плодові оболонки тощо. Коли дитина готова з'явитися на світ, білок дає знати організму матері, і пологові гени (імунні та інші) впливають на силу такого сигналу, так що пологи можуть початися раніше або пізніше. Правда, які саме молекулярні сигнали тут задіяні, стане відомо тільки після подальших досліджень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»