Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На думку багатьох експертів, державні закупівлі можуть стати стримуючим чинником зростання споживчих цін на продовольство і водночас — дієвим засобом підтримки агропромислового сектору. Приміром член аграрного комітету Верховної Ради України Олег Тарасов вказав, на закупівлю яких продуктів у Держрезерв перш за все варто звернути увагу, зважаючи на світову кон’юнктуру.
Так, світові ціни на нашу соняшникову олію знижуються через сильну конкуренцію (насамперед, з боку Аргентини). Так само сталося із цінами на курятину та на молочну сировину, повідомляє Latifundist.com.
Тож, ніж вивозити згадані продукти собі у збиток, чи не краще скористатися низькою ціною і закупити їх у внутрішні резерви?
Подібна картина — і з цукром: вже три роки поспіль його виробництво перевищує попит. Щоправда, варто зауважити, що буряковий цукор, який виробляють в Україні, у світі цінується вище, ніж тростинний, і виробляють його менше. Та все-таки й тут спостерігаємо надлишкову пропозицію.
Це стало головною причиною того, що у 2019/2020 маркетинговому році виробництво цукру в Україні зменшилося на 19% проти попереднього сезону. Відповідно аграрії скоротили на 20% посіви цукрових буряків через падіння попиту на сировину, частина цукрових заводів взагалі не працювала у сезон переробки, на інших сам цей сезон істотно скоротився через нестачу сировини. Отут і могли б зіграти свою позитивну роль державні закупівлі.
Інша річ, що держава повинна профінансувати такі закупівлі. І це слід робити вже зараз, а не очікувати цілком імовірного настання продовольчої кризи — адже тоді ціни на сільськогосподарську продукцію зростуть і за державні закупівлі доведеться істотно переплачувати.