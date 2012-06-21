Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Чимало підприємств та фірм в Україні може бути повністю звільнено від орендної плати на період дії карантинних заходів. Про це йдеться у проєкті урядової постанови, який підготував Фонд держмайна.
Також зазначається , що частині орендарів в Україні може бути надано значні знижки щодо сплати орендної плати — від 50 до 75%.
Чимало підприємств та фірм також зможуть розраховувати на інші вагомі пільги, включаючи безвідсоткові кредити на сплату орендної плати.
Згідно з проєктом документу, повністю звільняються від сплати навчальні заклади, де організовано харчування; компанії, які надають копірувальні послуги; торговельні підприємства з продажу друкованої продукції та канцтоварів; приміщення, де розташовано торговельні автомати, які відпускають продукти; видавництва, які видають журнали, газети та книжки українською мовою; школи, бібліотеки, курси водіїв, тренажерні зали тощо.
Також пропонується повністю звільнити від сплати за оренду приміщення для проведення концертів, для побутового обслуговування, для здійснення туристичної діяльності.
Надати 50%-ти знижку пропонується кафе, барам, закусочним, буфетам, кафетеріям, ресторанам, об’єктам з продажу секонд-хенду, готелям.