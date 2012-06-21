Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Цьогоріч брацлавські хасиди святкуватимуть іудейський Новий рік Рош-га-Шана з 9 по 11 вересня. Саме у цей період очікується прибуття до Умані понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.
Про готовність до прийому такої кількості прочан на засідання робочої групи виконкому міської ради проінформували представники служб і підрозділів, які задіяні в організації та прийомі паломників. Під час засідання порушено низку питань, які потребують вирішення: декларування громадянами доходів від діяльності, пов’язаної з прийомом паломників (перевезення, торгівля, розселення, харчування); впровадження пропускного режиму для транспортних засобів; уведення в експлуатацію синагоги; організація торгівлі продовольчими та промисловими товарами; медичне обслуговування паломників тощо.
З метою забезпечення санітарної очистки місця компактного перебування паломників, прибирання та утримання вулиць та тротуарів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, забезпечення цілодобового водопостачання та водовідведення, безперебійної роботи ліфтів багатоквартирних будинків району паломництва комунальні служби міста підготували проекти угод про надання додаткових комунальних послуг на загальну суму близько мільйона гривень.
У попередні роки витрати на оплату додаткових послуг брав на себе Міжнародний благодійний фонд імені рабі Нахмана. Цьогоріч представники брацлавських хасидів запропонували частину цих витрат покрити за рахунок підприємців-хасидів. Для цього від останніх оберуть представника, який працюватиме безпосередньо з міською владою та комунальними установами щодо оплати додаткових договорів.