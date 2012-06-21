Підсумки другого туру президентських виборів, які відбулися в Чехії 26—27 січня, засвідчили, що в політиці, як на іподромі, можна знати фаворитів, але неможливо передбачити переможця. Попри те що після першого туру більшість експертів пророкувала перемогу проєвропейському кандидатові Їржі Драгошу, перемогу здобув чинний президент Чехії русофіл і друг Путіна одіозний Мілош Земан.
За підсумками підрахунку голосів, він здобув 51,4%, а його суперник — 48,6%, повідомляє Reuters. Їржі Драгош уже визнав і політкоректно привітав конкурента з перемогою.
Чинний глава Чеської Республіки відомий різкою критикою політики Євросоюзу щодо біженців і квот на їхній розподіл, а також симпатіями до Росії. Він закликав до скасування санкцій, запроваджених ЄС стосовно Москви через анексію Криму. Колишній голова Чеської академії наук Їржі Драгош також критично висловлюється про квоти на розподіл біженців у ЄС, проте висловлює проєвропейські погляди й закликає до глибшої євроінтеграції.
Хоч функції глави держави в Чехії зведено переважно до представницьких, він призначає голову центрального банку й суддів, а також пропонує парламенту кандидатуру прем’єр-міністра. У Києві не очікують різких розворотів у зовнішній політиці Праги через переобрання Мілоша Земана. «Не думаю, що слід розраховувати на якісь зміни у відносинах між Україною і Чеською Республікою, зміни позиції Чехії щодо України», — заявив посол нашої держави в Чехії Євген Перебийніс, нагадавши, що Земан був президентом останні п’ять років. Крім того, нагадав посол, зовнішню політику в Чеській Республіці визначає уряд, і саме від того, яким буде уряд і його пріоритети, залежатиме в майбутньому розвиток двосторонніх відносин між двома країнами, позиція Чехії та підтримка України.
До речі, 17 січня уряд Чехії під керівництвом мільйонера Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного напередодні в парламенті вотуму недовіри. Проте Мілош Земан, затвердивши відставку уряду Бабіша, вдруге доручив йому сформувати новий склад кабінету.
Центристсько-популістська партія «Акція незадоволених громадян» Андрея Бабіша під час останніх парламентських виборів здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні Бабіш очолив уряд Чехії. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та його новий кабінет або увійти в коаліцію. Бабіш упродовж минулого року часто опинявся в центрі скандалів, зокрема його звинувачували у фінансових зловживаннях із субсидіями Євросоюзу на 2 мільйони євро та нечесному веденні виборчої кампанії. 16 січня профільний парламентський комітет рекомендував чеському парламенту позбавити Бабіша імунітету й дозволити поліції продовжити розслідування щодо нього за обвинуваченнями у фінансових зловживаннях.