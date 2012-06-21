Упродовж останніх восьми років у Сумах традиційно проходить всеукраїнський театральний фестиваль «Чехов-фест», приурочений до перебування в місті класика світової літератури. Він тут не тільки відпочивав, а й написав деякі твори. Ось і цього разу сумчан та гостей міста новими виставами впродовж двох тижнів порадують провідні театральні колективи зі Львова, Києва, Івано-Франківська, а також господарі, зокрема обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна, обласний театр для дітей та юнацтва, театр «Нянькіни».
Уперше у фестивалі візьмуть участь закордонні колективи — із міст Враца (Болгарія), Бітола (Македонія) та Лешно (Польща). Цікавинкою театрального свята стануть лялькові вистави, зокрема для дітей, що значно розширить коло глядачів. Загалом за час проведення фестивалю його учасники запропонували шанувальникам понад 30 вистав, а цього року має відбутися 12 спектаклів.