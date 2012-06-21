Дискусія про те, як краще: вийти до фінальної частини світової першості з футболу, а потім відмовитися їхати до країни-агресора, чи просто програти відбір, уже не актуальна. Звісно, хотілося б і рибку з’їсти, й у воду не лізти, та сталося як сталося.
У понеділок за кілька годин до початку вирішальної гри відбору на ЧС-2018 між збірними України та Хорватії відбувся матч між вболівальниками обох країн. На штучних полях НТК ім. В. Банникова команди провели у форматі 9х9 два тайми по 30 хвилин. Так от нашим футболістам у цій товариській зустрічі вдалося не лише відігратися, а й перемогти. А потім і гравці-аматори, і фанати, які вболівали за вболівальницьку збірну, разом активно та палко підтримували на трибунах співвітчизників-професіоналів. Щиро віримо в те, що на переповненому «Олімпійському» більшість глядачів щиро бажали нашим перемоги, а не розмірковували над тим, як не потрапити в пастку «поїздки на Росію».
Утім, збірна України не поїде на чемпіонат світу з футболу, який поки що має відбутися у Росії у 2018 році, не тому що посміла змішати спорт і політику: в завершальному матчі кваліфікації до світової першості у Києві підопічні Андрія Шевченка програли команді Хорватії з рахунком 0:2. Синьо-жовті, які перспективно виглядали у першій половині зустрічі, відверто провалили другий тайм. До речі, перемога давала нашій збірній лише право на плей-оф, а не гарантувала прямий вихід (цей привілей заслужено здобули герої попередньої європейської першості — ісландці), тож можна було й постаратися для свого глядача і для країни та спромогтися ще на дві гри. Хоча чи здатна стрибнути вище голови збірна, яка торік не забила жодного м’яча на Євро-2016? Хай і з новим тренером. Час робити належні кадрові висновки і розпочинати побудову нової команди, зміцнювати чемпіонат і вкладати в дитячий футбол…
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»