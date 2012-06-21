Український боксер Денис Беринчик нокаутом переміг філіппінця Аллана Валлеспіна і завоював чемпіонський титул WBO Oriental. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.
«Яскрава перемога українського боксу. Денис Беринчик відправив у нокаут філіппінця Аллана Валлеспіна і отримав чемпіонський титул WBO Oriental в легкій вазі», – йдеться в повідомленні.
Бій тривав лише шість раундів.
На перший профільний поєдинок У профі рингу Беринчик вийшов у костюмі олімпійського ведмедика.
Відео всього боксерського поєдинку