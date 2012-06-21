Британський дизайнер Деббі Уінгхем представила найдорожчу в світі пару взуття - туфлі, вартість яких становить 15 мільйонів доларів.
Про це повідомляє видання Luxury Launches.
Витончені туфлі на шпильці зшиті 24-каратними золотими нитками і прикрашені 1000 діамантами, оздоблені платиною. Головною прикрасою взуття стали два рожевих діаманта вагою три карата кожен. Їх загальна вартість склала 8,8 млн доларів. Також, на туфлях красуються блакитні діаманти вагою по два карата вартістю 1,9 млн доларів за кожен. Повідомляється, що неординарні туфлі створені на замовлення.
Варто зазначити, що дизайнер Деббі Уінгхем раніше вона представила найдорожче плаття, інкрустоване чорними діамантами. Його ціна – 4,6 млн доларів. Також, серед її творінь - абайя, прикрашена червоними діамантами, з цінником в 15,5 млн доларів. Але головним її творінням можна назвати торт за 64,2 млн доларів.