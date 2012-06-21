На узбережжі Скандинавії, в Ризькій затоці і на західному узбережжі Балтійського моря в Латвії зацвіли синьо-зелені водорості.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на Інститут навколишнього середовища Фінляндії, який зняв цвітіння водоростей із супутника.
Як повідомила представник кампанії із збереження Балтійського моря «Сила в чистому морі» Ліга Іванова, цвітінню водоростей сприяє спекотна погода. Цвітіння водоростей суттєво знижує вміст кисню в морській воді та сприяє появі мертвих зон, де через нестачу кисню вимирає морська флора і фауна.
Три десятиліття супутникових спостережень дозволяють припустити, що ці зелені розливи, ймовірно, є ціанобактеріями (синьо-зелені водорості), давніми типами морських бактерій, які захоплюють і зберігають сонячну енергію через фотосинтез (як рослини).
Площа, захоплена водоростями, переважає розміри острова Манхеттен у США.
Квітучі водорослі також дуже токсичні і представляють серйозну загрозу морським тваринам і здоров'ю людей. Вони можуть викликати висип на шкірі, астму, блювоту та навіть порушення роботи печінки і нервової ситеми.
Важливою передумовою для винекнення синьо-зелених водоростей є евтрофікація, або поступове «заболочування» моря, яке отримує більше біогенних речовин, ніж здатне переробити. Джерелом цих речовин в основному є домашні господарства та сільське господарство. 24% фосфора, яке потрапляє в море, міститься в миючих засобах.
За даними досліджень, 30% домашніх господарств в Латвії не підключені до очисних споруд. У свою чергу, майже 60% забруднень, що поступає в Балтійське море, створюється фермерами, які використовують у сільському господарстві мінеральні добрива та недостатньо очищають стоки зі своїх фермам.