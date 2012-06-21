У попередні роки в Фінляндії збирали всього лише кілька десятків тонн кавунів, але в цьому році через незвично спекотне літо кавуни не тільки достигли на два тижні раніше терміну, але і урожай зібраний рекордний.
Так на одному баштані розміром з 2,5 гектара зібрали понад 100 тонн кавунів у той час, як в попередні роки з тієї ж площі збирали в два рази менший урожай. І таких ферм у країні небагато, оскільки раніше вирощувати кавуни було досить марудним заняттям, але в зв'язку зі змінами клімату тепер у Фінляндії проблем із баштанними не буде.