Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Мешканцям багатоповерхового будинку, що знаходиться в Миколаєві за адресою вулиця 8 Березня, 71 частково відключено електрику. Відтепер не працюють ліфти, відсутнє освітлення в під’їздах. Найбільше потерпають від цієї ситуації люди у віці та інваліди.
Так, Василь Василь Скрипченко, інвалід ІІ групи, який живе з протезом ноги, має підніматися на восьмий поверх пішки. Чоловік обурений, каже, що за електрику сплачує постійно, в нього немає боргів, – «чому ж я маю страждати?»
З’ясувалося, що мешканці будинку заборгували за електроенергію 24 тисячі 800 гривень. Тож обслуговуюча фірма КП «Гуртожиток» разом з представниками «Миколаївобленерго» вимкнули світло. Заступник директора КП «Гуртожиток» Володимир Рожнов пояснив, що цей будинок був у стадії створення ОСББ, його начебто і створили, але процедуру оформлення до кінця не завершили. Голова ОСББ не взяв будинок на свій баланс, документацію не забрав, не переписав договори. Тож за будинок відповідає КП «Гуртожиток».
Про відключення жителів будинку попередили за тиждень. Натомість представник ПАТ «Миколаївобленерго» Володимир Пронін зазначає, що ситуація була скандальною, мешканці платять за послуги, але «Гуртожиток» не розраховується з постачальником. «Це справа взаємовідносин між електропостачальною компанією та «Гуртожитком», – зазначив він.
Директор ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентин Лінченко повідомив, що загалом по місту «Гуртожиток» заборгував понад пів мільйони гривень. «Ніяких звернень та скарг до нас не надходило, – розповів він. – Для відновлення електропостачання потрібне офіційне звернення від КП «Гуртожиток» стосовно підключення електрики з гарантійним листом, або з пропозицією реструктуризації заборгованості. Плюс слід сплатити певну суму за підключення».
У жителів саме цього будинку вже вдруге протягом року відключають світло. Найкращий вихід, який пропонують юристи для мешканців цього будинку – створити ОСББ та укласти напряму договір з електропостачальною організацією.