Інна ОМЕЛЯНЧУК,
"Урядовий кур’єр"
Йдеться не про польське місто Познань, а про село з однойменною назвою на Рівненщині. Воно притулилося на самісінькому україно-білоруському кордоні. Через спалах коронавірусу (захворіло одразу 6 людей) тут встановили контрольно-пропускні пункти.
Тепер там цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та, зважаючи на розміщення населеного пункту, прикордонники. Вони проводять температурний скринінг громадян, дезінфекцію транспортних засобів, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду. Пускають не всіх: тільки з нагальної необхідності. Крім того, пересування людей та рух транспорту в Познані обмежили з 20-ї вечора до 8-ї ранку.
Це вже третє село на Рівненщині, закрите від початку карантину. Тинне Сарненського району тримало блокаду майже місяць, Зоря Рівненського «закрилася» тиждень тому. В області сподіваються, що такий підхід дозволить призупинити поширення вірусу.
А ось чи вдасться познанцям піти по ягоди та гриби до сусідньої Білорусі, як вони це робили в попередні роки, поки що невідомо. Раніше Білорусь вже у травні гостинно відкривала пункти пропуску на кордоні, щоб місцеві мали можливість збирати дикороси.