Компанія Volvo зупиняє виробництво автомобілів на своїх трьох заводах в Швеції і одному підприємстві в США через коронавірус.
Про це повідомила пресслужба відомого світового бренду.
Усі чотири заводи будуть закриті з 26 березня по 14 квітня. При цьому частина співробітників підприємств переведуть на домашній режим роботи і скорочений робочий день.
Спалах пневмонії COVID-2019, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, був зафіксована в китайському місті Ухань в кінці грудня. За даними міжнародного статистичного бюро Worldometers на 20 березня, у всьому світі заразилися понад 245 тисяч осіб, від хвороби померло понад 10 тисяч інфікованих. Одужали понад 88 тисяч чоловік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»